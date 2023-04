Googleが、決済アプリのGoogle Payのユーザーに最大1000ドル(約13万円)前後の現金を誤って入金していたことが判明しました。Googleは誤送金を取り消す手続きを進めましたが、すでにお金を入手した人には返金を求めないと発表しました。

Bank error in your favor: Google Pay bug accidentally sends users free money | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/04/bank-error-in-your-favor-google-pay-bug-accidentally-sends-users-free-money/

GOOGLE ACCIDENTALLY SENDS USERS FREE MONEY - SkyMagzines

https://skymagzines.com/google-accidentally-sends-users-free-money/

この問題は、2023年4月5日ごろにGoogle Payのユーザーらが「いきなりGoogleから現金が振り込まれた」とソーシャルメディアで報告したことで発覚しました。例えば、フリージャーナリストのMishaal Rahman氏は5日に、「Google Payがランダムなユーザーに無償でお金を振り込んでいるようです。今し方Google Payを開いたら、『Google Pay送金体験』のドッグフーディング(従業員が自社サービスをテスト利用すること)として46ドル(約6000円)の報奨金が入っていました」とツイートしています。

I just opened Google Pay and saw that I have $46 in "rewards" that I got "for dogfooding the Google Pay Remittance experience."

What. pic.twitter.com/Epe08Tpsk2— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 5, 2023