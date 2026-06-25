「ホークス戦に再度ぶつけてほしい」圧巻の0.38、日本ハムの欠かせない柱にファン熱視線　無四球完封勝利が話題「本当に頼もしい選手になった」

北山はここまで7勝と好調を維持している（C）産経新聞社

日本ハムの北山亘基は6月23日に行われたロッテ戦（エスコンF）に先発。9回3安打無失点で今季2度目の完封勝利と圧巻ピッチングで7勝目をマークした。

北山は6回まで毎回の8奪三振を奪うなど、ロッテ打線を圧倒。危なげないピッチングで9回まで散発3安打、無四球で完封勝利を達成、自身6連勝となった。

【動画】ロッテ打線をわずか3安打完封！圧巻の北山のピッチングシーン

そんな北山を打線も援護する。初回は主砲フランミル・レイエスの16号ソロ、3回にもバッテリーを組む進藤勇也の2号ソロが飛び出し加点。大事なカード初戦をしっかりものにした。

北山は今季がプロ5年目。昨季はシーズン途中に背番号が「57」から「15」へと変更。今春のWBCにも侍ジャパンの一員として参加するなど、日々進化した姿を見せている。昨季は9勝をマークしたが、すでに7勝と2桁勝利も見えてきた。