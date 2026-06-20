俳優・木村文乃（38）のファースト写真集『ふみの』の電子版が、6月19日から配信開始となった。2013年に発売された同作は、25歳当時の木村の素顔と俳優としての表現力を収めた1冊。紙版の発売から13年を経て、電子書籍として新たな形でよみがえる。【別カット】癒し度満点…優しく微笑む当時25歳の木村文乃木村は映画やドラマを中心に幅広く活躍し、繊細な演技力と自然体の存在感で支持を集めてきた。今回電子化された『ふみの