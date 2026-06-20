木村文乃、“25歳の素顔と輝き”を再び 13年前の初写真集が電子書籍化
俳優・木村文乃（38）のファースト写真集『ふみの』の電子版が、6月19日から配信開始となった。2013年に発売された同作は、25歳当時の木村の素顔と俳優としての表現力を収めた1冊。紙版の発売から13年を経て、電子書籍として新たな形でよみがえる。
【別カット】癒し度満点…優しく微笑む当時25歳の木村文乃
木村は映画やドラマを中心に幅広く活躍し、繊細な演技力と自然体の存在感で支持を集めてきた。今回電子化された『ふみの』は、2013年1月から半年以上にわたって撮影された初の写真集で、四季の移ろいとともに変化する木村の表情を切り取っている。
撮影は、吹雪が舞う厳冬のロケからスタート。厳しい寒さの中で見せた凜としたまなざしをはじめ、春には桜の木の下で柔らかな笑顔を披露した。夏の海辺では無邪気にはしゃぐ姿を見せる一方で、大人の魅力を感じさせるしっとりとした浴衣姿も収録されている。
作品には、映画やドラマでは見せることのない自然体の一面と、俳優としてカメラの前で表現する姿という、異なる魅力が共存。25歳という節目の時期だからこそ切り取ることができた、等身大の瞬間が詰め込まれている。
タイトルの『ふみの』には、飾らないありのままの姿を届けたいという思いが込められており、ページをめくるごとに木村の歩んできた時間や、その時々の感情の揺らぎが伝わってくる構成となっている。
デビューから20年以上にわたり第一線で活躍を続ける木村。俳優として数々の話題作に出演する一方で、13年前の写真集には、現在の活躍へとつながる原点ともいえる瑞々しい魅力が刻まれている。
【別カット】癒し度満点…優しく微笑む当時25歳の木村文乃
木村は映画やドラマを中心に幅広く活躍し、繊細な演技力と自然体の存在感で支持を集めてきた。今回電子化された『ふみの』は、2013年1月から半年以上にわたって撮影された初の写真集で、四季の移ろいとともに変化する木村の表情を切り取っている。
作品には、映画やドラマでは見せることのない自然体の一面と、俳優としてカメラの前で表現する姿という、異なる魅力が共存。25歳という節目の時期だからこそ切り取ることができた、等身大の瞬間が詰め込まれている。
タイトルの『ふみの』には、飾らないありのままの姿を届けたいという思いが込められており、ページをめくるごとに木村の歩んできた時間や、その時々の感情の揺らぎが伝わってくる構成となっている。
デビューから20年以上にわたり第一線で活躍を続ける木村。俳優として数々の話題作に出演する一方で、13年前の写真集には、現在の活躍へとつながる原点ともいえる瑞々しい魅力が刻まれている。