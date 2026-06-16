スマホの画面が割れてしまったものの、そのまま使い続けている人は少なくありません。しかし修理店やメーカーに相談すると「修理費が2万円以上かかる」と言われることがあります。すると「それなら新しいスマホを買ったほうがいいのでは？」と悩む人も多いでしょう。 実際には、修理と買い替えのどちらがお得になるかは、スマホの機種や使用年数によって変わります。本記事では、修理費だけではなく、今後の故