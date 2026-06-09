【中村晃の“新”かぼす論】交流戦直前の5月24日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）は「王貞治レガシーデー」として行われました。歴代の監督の方々をはじめ、そうそうたるOBの方が球場に集まり、チーム全員が背番号89のユニホームを着て臨んだ試合は特別な雰囲気がありました。私にとって王会長はプロ入り当時の監督です。ルーキーだった2008年シーズンに監督を退任されているため会長をされている印象が強いですが、私が