“Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』が、6月6日、7日の2日間にわたり群馬県桐生市で開催された。【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』でトリを務めるMONKEY MAJIK『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』は、桐生市の伝統文化と音楽カルチャーを融合したフェスティバルで、「GREENROOM FESTIVAL」などを手掛けるGREEN