¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï2Æü¤ÎÄ«¤«¤é¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ»ÔÌ±¤Ø¤Î¼þÃÎ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÄ¹ºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Î¿¦°÷¡Ë ¡ÖËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡× Çß±«¤äËÜ³ÊÅª¤ÊÂæÉ÷¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤ËÄ¹ºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤¬¼þÃÎ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ JRÄ¹ºê±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Î¿¦°÷¤¬¹­Êó¤Î¥Á¥é¥·200Ëç¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»ÔÌ±¡Ë ¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È