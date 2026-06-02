新たな防災気象情報の運用が始まったことを受け、気象台は2日の朝からチラシを配布して市民への周知を図りました。

（長崎地方気象台の職員）

「防災気象情報が変わったので、見てください。お願いします」

梅雨や本格的な台風シーズンを前に長崎地方気象台が周知を図っているのが、新たな防災気象情報です。

JR長崎駅前では、気象台の職員が広報のチラシ200枚を配りました。

（市民）

「聞いたことはあるが、内容はわからない」

（市民）

「具体的にはまだ理解できていない」

（市民）

「テレビや新聞で知っている。今まで用語が統一されていなかったから、どのレベルのことなのか、少しわかりづらかった」

新たな防災気象情報では「大雨」「河川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、レベルの数字と “警報” などの名称を組み合わせて、危険度や避難行動が判断しやすくなりました。

特別警報と警報の間には「レベル4危険警報」を新設し、自治体が「避難指示」を出す目安となります。

（長崎地方気象台防災管理官 森 雅之さん）

「新しい防災気象情報を活用して、避難行動につなげてほしい。“レベル4”危険警報が発表されたら危険な場所に住んでいる人は避難をして」

気象台はハザードマップなどで、地域の危険か所の確認も行うよう呼び掛けています。