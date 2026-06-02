【ストリートファイター6】 2023年6月2日 発売 カプコンのプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」が本日2026年6月2日で発売3周年を迎えた。 この特別な日を記念して、本日から様々なイベントやゲーム内SHOPセールが開催。オリジナルアバタ&#