メリットは高いトラクション能力 901型ポルシェ911 2.0（初代）｜初代901型ではフロントバンパーの左右に計11kgの重りを仕込み、リヤヘビーのネガティブな挙動を抑え込んだ 1964年に初代モデルが発売されて以来、60年以上にわたり第一級のスポーツカーというポジションを守り続けているポルシェ911。そんな時の間にはもちろん幾度とないモデルチェンジを経験してはいるものの、丸型ヘッドライトをフロ