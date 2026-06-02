「保護者たちの言葉と行動の記録」ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティーの子どもがいる家族の団体が、「保護者たちの言葉と行動の記録」と題した資料を作成した。後悔している言動や学校との関わり、励みになった言葉など、保護者や当事者から寄せられた声を収めている。「子どもの性のあり方を受け止めきれずにいる親御さんが、一歩を踏み出すきっかけになれば」。県内に住む保護者の一人はそう話す。まとめたのはＮＰＯ法人「Ａ