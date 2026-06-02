国際卓球連盟（ITTF）は1日、2026年第23週の世界ランキングを発表し、女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が3位に名を連ねた中、多くの中国勢がトップ10入りしており、現地メディアが現在の女子卓球の勢力図に言及している。 ■早田、大藤、伊藤がトップ10外れる 張本美は2度目の団体戦となった「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球）」で10勝を挙げて銀メダル獲得に貢献。大会後の202