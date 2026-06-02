【ポケパーク カントー】 6月3日 臨時休園 ポケパーク カントーは、台風接近に伴い、6月3日を臨時休園とすると発表した。 6月2日より4日にかけて、台風6号による悪天候が予想されている日本列島。ポケパーク カントーは「お客さまの安全を最優先に」として、6月3日を終日休園とすることを発表した。 チケットを購入済みの場合はキャンセル対応（全