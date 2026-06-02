【ポケパーク カントー】 6月3日 臨時休園

ポケパーク カントーは、台風接近に伴い、6月3日を臨時休園とすると発表した。

6月2日より4日にかけて、台風6号による悪天候が予想されている日本列島。ポケパーク カントーは「お客さまの安全を最優先に」として、6月3日を終日休園とすることを発表した。

チケットを購入済みの場合はキャンセル対応（全額返金）となり、登録されているメールアドレスへ案内が送付される。日付変更とすることはできず、改めて希望の日程でチケットを購入する必要がある。

なお、6月5日以降は通常営業を予定。変更が生じた場合は公式サイトや公式Xにてお知らせされる。

□ポケパーク カントー「【重要】臨時休園のお知らせ（2026年6月3日）」のページ

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