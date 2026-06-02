【ポケモン】「ポケパーク カントー」6月3日は臨時休園。台風接近に伴いチケット購入済みの場合は全額返金
【ポケパーク カントー】 6月3日 臨時休園
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ポケパーク カントーは、台風接近に伴い、6月3日を臨時休園とすると発表した。
6月2日より4日にかけて、台風6号による悪天候が予想されている日本列島。ポケパーク カントーは「お客さまの安全を最優先に」として、6月3日を終日休園とすることを発表した。
チケットを購入済みの場合はキャンセル対応（全額返金）となり、登録されているメールアドレスへ案内が送付される。日付変更とすることはできず、改めて希望の日程でチケットを購入する必要がある。
なお、6月5日以降は通常営業を予定。変更が生じた場合は公式サイトや公式Xにてお知らせされる。
□ポケパーク カントー「【重要】臨時休園のお知らせ（2026年6月3日）」のページ
続報【台風接近に伴うポケパーク カントーの営業について】- 【公式】ポケパーク カントー PokéPark KANTO (@PokeParkKANTOjp) June 2, 2026
6月3日（水）は終日臨時休園いたします。
チケットをご購入済みのお客さまは、公式サイトをご確認ください。https://t.co/9UUxzQzVEV
ご迷惑をおかけいたしますが、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。#ポケパークカントー…
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