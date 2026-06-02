今週は上半期のマイル王決定戦、第76回（GI、芝1600m）が東京競馬場で行われる。今年は、前哨戦のマイラーズCを制したアドマイヤズームをはじめ、昨年のNHKマイルC覇者パンジャタワーや、ステレンボッシュ、シャンパンカラーとGI馬が4頭参戦。加えて、重賞3勝のトロヴァトーレや、同5勝のレーベンスティール、昨年の安田記念2着ガイアフォース、京王杯SCを制したワールズエ