国際卓球連盟（ITTF）は1日、2026年第23週の世界ランキングを発表した。 ■TOP100入り日本勢は13選手 男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が2位をキープ。また、松島輝空（個人）も6位につけており、トップ10を維持している。ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。張本智に続く3位にトルルス・モーレゴード（スウェーデン）が入り、4位にはフェリックス・ルブラン（フラ