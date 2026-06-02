腎臓の病気は初期には自覚症状が乏しい一方で、さまざまな不調が表れることもあります。また、貧血や骨の異常など、一見関係のない症状が病気の手掛かりになることもあります。今回は、腎臓病の初期症状について、加藤医院院長の加藤先生に解説してもらいました。 ※2026年4月取材。 監修医師：加藤 徳介（加藤医院） 2000年に昭和大学（現・昭和医科大学）医学部を卒業後、昭和大学病院（現・昭和医科大学病院）にて