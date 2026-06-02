国際卓球連盟（ITTF）は1日、2026年第23週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は16選手がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が4週連続で3位に入り、自己最高順位をキープ。大藤沙月（ミキハウス）が日本勢2番手の11位につけ、早田ひな（日本生命）が12位で続いている。なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。張本美に続き、朱雨玲（マカオ）が4位を維持し