国際卓球連盟（ITTF）は1日、2026年第23週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は16選手がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が4週連続で3位に入り、自己最高順位をキープ。大藤沙月（ミキハウス）が日本勢2番手の11位につけ、早田ひな（日本生命）が12位で続いている。

なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。張本美に続き、朱雨玲（マカオ）が4位を維持した。

日本勢では、橋本帆乃香（デンソー）が13位で変わらず。長粼美柚（木下グループ）も15位をキープし、伊藤美誠（スターツ）が16位で続いている。

さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は22位で変動なし。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）が26位で続いている。

また、横井咲桜（ミキハウス）は31位、平野美宇（木下グループ）が37位で続き、赤江夏星（日本生命）も42位で変動なし。芝田沙季（日本ペイントグループ）は53位となっている。

兼吉優花（中央大）、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）はそれぞれ76位、77位につけ、笹尾明日香（日本生命）も85位をキープ。青木咲智（ミキハウス）が5つランクを上げて99位に浮上した。

今週は日本女子から計16選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年6月1日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

3位 （-）：張本美和

11位（-）：大藤沙月

12位（-）：早田ひな

13位（-）：橋本帆乃香

15位（-）：長粼美柚

16位（-）：伊藤美誠

22位（-）：佐藤瞳

26位（-）：木原美悠

31位（-）：横井咲桜

37位（-）：平野美宇

42位（-）：赤江夏星

53位（-）：芝田沙季

76位（-）：兼吉優花

77位（-）：竹谷美涼

85位（-）：笹尾明日香

99位（↑ 104位）：青木咲智