【Nintendo Music：新機能】 6月2日 追加 任天堂は6月2日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online」の加入者向け音楽サービス「Nintendo Music」において、新機能を追加した。 これまで「Nintendo Music」はスマートフォン用アプリとして配信されてきたが、本日6月2日よりブラウザーから利用できる“ウェブ版”が登場。パソコンやタブレットからでも任