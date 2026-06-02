横浜地方気象台は２日、台風６号に関する気象解説情報を発表した。暴風域を伴ったまま３日に関東甲信地方へ接近する恐れがあり、神奈川県では土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、高波などに警戒するよう呼びかけている。気象台によると、台風６号は２日午前５時時点で鹿児島県奄美市の西約９０キロ地点にあり、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいる。中心気圧は９