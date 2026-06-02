横浜地方気象台は２日、台風６号に関する気象解説情報を発表した。暴風域を伴ったまま３日に関東甲信地方へ接近する恐れがあり、神奈川県では土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、高波などに警戒するよう呼びかけている。

気象台によると、台風６号は２日午前５時時点で鹿児島県奄美市の西約９０キロ地点にあり、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいる。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートル。次第に東よりに進路を変えると予想している。

前線が九州から日本の南に延びており、神奈川県では台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、３日朝から昼前にかけ、雷を伴う非常に激しい雨の降る所がある。

３日に予想される１時間降水量は、多い所で東部、西部ともに５０ミリ。３日午前６時までの２４時間に予想される雨量は、東部で８０ミリ、西部で１００ミリ。その後の２４時間では東部、西部とも１５０ミリと予報している。

海上はうねりを伴ってしけとなる。３日に予想される波の高さは東京湾（横浜・川崎）２・５メートル、東京湾（三浦半島）４メートル、相模湾５メートル。予想される最大風速は陸上で１８メートル（最大瞬間風速３０メートル）、海上が２３メートル（同３５メートル）。台風の進路や発達の程度によっては、海上で暴風となる可能性があるとしている。

強風、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意を呼びかけている。ひょうが降る恐れもあり、農作物や農業施設の管理にも注意が必要という。