「妊娠初期は流産しやすい」とよく聞きますが、本当なのでしょうか? 実は、妊娠10週まではまだ不安定な時期で、初期流産が起こる可能性は決して低くありません。流産の確率や兆候にはどのような特徴があるのでしょうか? 妊娠初期の流産について、「折野産婦人科」の折野先生に伺いました。 編集部 「妊娠初期は流産しやすい」というのは本当ですか？ 折野先生 そうですね。そもそも、「妊娠初期」や「安定期」という言