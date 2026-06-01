選挙制度の検証などを訴える自民党の麻生副総裁＝１日、横浜市港北区の新横浜プリンスホテル自民党の麻生太郎副総裁は１日、横浜市内の会合であいさつし、後半国会の焦点となる選挙制度改革や議員定数削減を巡り、比例代表の名簿数を超えた当選枠を他党に明け渡す現行の衆院小選挙区比例代表並立制の問題点の見直しを進めていく必要性を強調した。先の衆院選で自民は３１６議席獲得と大勝したが、比例の獲得議席が名簿に載った