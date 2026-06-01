Bリーグ日本一となった、長崎ヴェルカ。 創設からわずが5年でのリーグ優勝を記念したセレモニーとパレードが5月31日に行われ、県民と喜びを分かち合いました。 県庁前の広場で開かれた、長崎ヴェルカの優勝記念セレモニー。 史上最速となる創設5年での “Bリーグ制覇” を成し遂げたチームを祝おうと、多くのファンやブースターが集まり、選手たちが感謝