バルセロナが、アル・ヒラル所属のFWダルウィン・ヌニェスの獲得に関心を示しているようだ。バルセロナはDFジョアン・カンセロの獲得に向けてアル・ヒラルと接触。交渉をするなかで、ヌニェスの名前も話題に上ったという。『MUNDODEPORTIVO』が報じた。ヌニェスがバルセロナ側から獲得を提案されたのか、それともアル・ヒラル側から獲得を提示されたのかは明らかになっていない。それでも、ウルグアイ代表FWが今夏の移籍市場で注目