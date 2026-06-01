5月までJ2・J3の全40チームが10チームずつ4つの地域リーグに分かれて戦ってきたサッカーの百年構想リーグ。5月30日からは、最終順位を決めるプレーオフラウンドが始まりました。【松本山雅FC】地域リーグ7位の松本山雅FCは、同じく7位のJ2山形と対戦しました。気温30度を超える中、序盤から互いに積極的にゴールを狙う展開となります。両者無得点で折り返した後半21分、山形に先