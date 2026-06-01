パリ・サンジェルマンのUEFAチャンピオンズリーグ連覇を受け、レアル・マドリード所属のFWキリアン・ムバッペの反応が話題となっている。2024年夏にパリ・サンジェルマンを退団し、かねてからの夢だったレアル・マドリード移籍を実現したムバッペ。現在は古巣を離れているものの、歴史的快挙を達成したチームメイトたちへ静かに祝福のメッセージを送ったようだ。『MARCA』が報じた。注目を集めたのは、パリ・サンジェルマン所属のD