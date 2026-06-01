ダチョウ倶楽部（肥後克広、寺門ジモン）、キンタロー。、純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が1日、都内で行われた『おたからや新CM発表会』に登場。純烈メンバーが全力で”熱々おでん”に初挑戦して大爆笑をさらった。【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。今回のCM