卓球Tリーグの岡山リベッツは6月1日、松島輝空と2026-2027シーズンの選手契約を結んだことを発表した。 ■6シーズンプレーのKM東京を退団 19歳の松島は2020-2021シーズンに木下マイスター東京に入団し、6シーズンにわたり活躍。2025、26年の全日本選手権ではシングルス連覇を達成し、世界ランキングも6位につけるなど、世界トップ選手へと成長を遂げた。5月26日にKM東京を退団する