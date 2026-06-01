福山市の県道で停車中の軽自動車にトラックが追突する事故があり、軽自動車に乗っていた男性が死亡しました。 ５月３１日午後４時すぎ、福山市芦田町上有地の県道３９６号で、道路上に停車していた軽自動車に中型トラックが追突しました。 この事故で軽自動車に乗っていた河村康廣さん（７６）が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、約２時間後に死亡が確認されました。 警察はトラックを運転していた男（６４）を過失