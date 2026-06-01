卓球の国際大会「WTTコンテンダースコピエ」は4日から7日にかけて北マケドニア・スコピエで本戦が行われる。日本からも男女の有力選手がエントリーしており、その活躍に期待が高まっている。そうした中、1日から始まる予選にエントリーしているのがニー・シャーリエン（ルクセンブルク）。中国メディアが関心を寄せるなど、62歳のレジェンドの戦いにも注目が集まる。 ■世界卓球では早田と対戦