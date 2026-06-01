マグカップで作れるお手軽蒸しパン おやつや朝食に便利な蒸しパン。今回は、クックパッドの人気の蒸しパンレシピをご紹介。つくれぽ数はなんと1100件以上！ みんなが作りたくなる蒸しパンとは？ 材料3つ！3分で作れる手軽さが魅力 使うのは、ホットケーキミックス、牛乳（または水）、砂糖の3つだけ。しかも、特別な器具もなし。おうちにあるマグカップと電子レンジで簡単に作れます。マグカップに材料を入れてぐるぐるかき混ぜ