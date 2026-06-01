【UTコレクション｜マリオカート ワールド】 8月中旬 発売予定 価格：各1,990円 ユニクロは、UTコレクション「マリオカート ワールド」を8月中旬に発売する。価格は各1,990円。 「マリオカート」シリーズの最新作「マリオカート ワールド」とUTがコラボレーション。ダイナミックなレースの臨場感、個性豊かなキャ