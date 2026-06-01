材料2つで完成！ひんやりデザート 暑くなると食べたくなる、さわやかなスイーツ。今回は、コーヒーとゼラチンがあれば作れる超簡単レシピをフィーチャーしました。 1Lサイズでたっぷりと食べきりやすい500ml容器不要！簡単スイーツの作り方 冷たいおやつが恋しくなる季節が到来。アイスクリームやゼリーなど人気者が勢ぞろいしていますが、今回はさっぱりと食べられるコーヒーゼリーの作り方をご紹介しました。 デザートを作