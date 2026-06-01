ボディサイズはトヨタ「シエンタ」に近い ダイハツ・セニア｜Daihatsu Xenia Xenia（セニア）は、2004年にトヨタと初めて共同開発したBセグメントMPV（マルチパーパスビークル）。コンパクトボディながら3列7人乗りのキャビンを備え、求めやすい価格設定により、生産されているインドネシア市場を切り拓いてきたダイハツの基幹車種の1台だ。インドネシアのアストラ・ダイハツ・モーター（ADM）スンタ&