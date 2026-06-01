4月3日、東京都の小池百合子知事は暑さ対策の取り組みである『東京クールビズ』の一環として、業務内容によって「ハーフパンツ」の着用も推奨することを表明。本格的な夏入りを控え徐々に気温が上がり始める中、この“短パン解禁”の動きは大きな論争を呼んでいる。【写真】“短パン論争”の中で『洋服の青山』が開発した“ビジネス向けハーフパンツ”「キモい」「不快」の声で議論勃発ハーフパンツやTシャツ姿での勤務は、去