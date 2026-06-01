これからの梅雨ならびに夏の突然の豪雨の頻度を考えると、長傘自体の撥水加工も考慮して最強の1本を選びたいところ。大雨にあたってもサッと水滴が落とせるって想像以上に便利なんですよね。手に持ったまま電車に乗って、結局手持ちのタオルで拭いたり、パンツや足元、そして大事な愛車の中が濡れたりと、非常に嫌なものですから。そんな長傘あるあるを解消してくれるのが、ウォーターフロントより先行予約受付中の「SAKASANANO」