1996年に発売された『ポケットモンスター 赤・緑』。今年はシリーズ発売30周年というアニバーサリーイヤーを迎え、各企業とのコラボが目白押しになっている。【写真】ポケモンがたくさん！BIGブランケットとメッシュ付きミニバッグポケモン×ガリガリ君「サントリーやANA、高級スーツケースブランドのRIMOWAなど、業種を問わず、さまざまな企業とのコラボを発表。コラボ商品だけでなく、大流行中の“めじるし”チャームの発売や