コンサートに出演する吉田さん（川崎市提供）北朝鮮による拉致問題への理解を深め、被害者の早期帰国の実現を願うコンサート「北朝鮮に拉致された横田めぐみさんとの再会のための『響』〜演奏と映像のコラボレーション〜」が７月４日、ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流室（川崎市幸区）で開かれる。川崎市と支援団体「あさがおの会」の主催。市はめぐみさんの家族が市内に住んでいることから、拉致問題への啓発事業を毎