開催：2026.6.1 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 6 - 4 [ブレーブス] MLBの試合が1日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブレーブスが対戦した。 レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。 1回表、1番 ロナルド・アクーニャ 初球を