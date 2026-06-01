開催：2026.6.1

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 6 - 4 [ブレーブス]

MLBの試合が1日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブレーブスが対戦した。

レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。

1回表、1番 ロナルド・アクーニャ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 CIN 0-1 ATL

1回裏、3番 ジェフリー・ブルデー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 1-1 ATL

3回裏、3番 ジェフリー・ブルデー 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 2-1 ATL

4回裏、さらにライトがエラーでレッズ得点 CIN 3-1 ATL

5回表、7番 ホルヘ・マテオ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 CIN 3-2 ATL

5回裏、5番 ユジニオ・スアレス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでレッズ得点 CIN 4-2 ATL

6回表、6番 オースティン・ライリー 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 CIN 4-3 ATL

6回裏、9番 Ｐ.Ｊ. ヒギンズ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 5-3 ATL

7回裏、5番 ユジニオ・スアレス 2球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 CIN 6-3 ATL

9回表、1番 ロナルド・アクーニャ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 CIN 6-4 ATL

試合は6対4でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのニコラス・ロドロで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はブレーブスのスペンサー・ストライダーで、ここまで3勝1敗0S。レッズのモールにセーブがつき、1勝3敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 05:24:10 更新