小野署長（右）から感謝状を手渡されるラマさん＝５月２０日、瀬谷署特殊詐欺の被害を防いだとして、神奈川県警瀬谷署はネパール国籍で、ローソン瀬谷三ツ境店（横浜市瀬谷区）店長のラマ・サウガトさん（３０）に感謝状を贈った。高額な電子マネーを購入しようとした高齢者に声をかけたという。署によると、４月１９日午後、７０代の男性客が来店し、５万円分の電子マネーを購入したいとラマさんに依頼した。男性に理由を尋ね