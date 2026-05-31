レアル・マドリード会長選に立候補しているエンリケ・リケルメ氏が、マンチェスター・シティ所属のスペイン代表MFロドリの獲得に言及した。リケルメ氏はラジオ番組『Tiempo de Juego』のインタビューに出演。その中でロドリについて問われると、高い評価を口にした。『as』が報じている。「ロドリは素晴らしい選手だ。私がレアル・マドリードの会長になれば、ロドリのような選手はレアル・マドリードでプレイすることになるだろう