手軽に本格的なおつまみ プロセスチーズを使うので、お財布にもやさしい「漬けチーズ」おつまみをご紹介。めんつゆやオイルなどに漬けるだけで、居酒屋風のおいしさを楽しめます。 癒やされる和風テイストまるで燻製のような風味ワインに合うハーブの香り発酵したおつまみも絶品居酒屋のような多彩なバリエ お店で注文していた「漬けチーズ」を、家でも手軽に楽しめるレシピ4選。ワインや日本酒、ビールなどさまざまなお酒に合