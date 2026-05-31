◇サッカー日本代表壮行試合日本ーアイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表のオフィシャルアンバサダーを務める「JIBLUE」が、アイスランド戦の試合前にMUFG国立で応援ソング「景色」を熱唱した。男性グループ「JO1」と「INI」の選抜メンバーで結成された特別ユニットで、初のライブパフォーマンスを披露。大のサッカー好きで知られる河野純喜は「僕たちは応援の力を信じています。僕たちと一緒に最高の