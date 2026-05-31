家族で食べたい！紙パックゼリー 1リットルパックの果物ジュースを冷蔵庫に常備している方も多いかと思います。今回は、その紙パックを使ったゼリーをご紹介します。レンジで簡単に作れます！ ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました ゼラチンをふやかす 計量カップにゼラチンとジュースを入れてふやかします。 レンジで温めたジュースを加える 電子レンジでジュースを温め、ふやかしたゼラ