消防団員による消防ポンプの操作技術を競う大会が群馬県高崎市で開かれました。 高崎市で開かれた消防ポンプ操法競技大会は、消防団員の技能向上につなげようと２年に１度行われ、５月３１日は高崎市消防団の２０の分団が参加しました。 競技は消防車から約６０メートル先に火災現場があると想定して行われ、長さ２０メートルのホースを素早く繋ぎ合わせて放水までの時間を競います。消防ポンプや機材を素早