（資料写真）３０日午後９時１０分ごろ、横浜市港北区の東急東横線日吉駅で人身事故が発生した。東急電鉄によると、同線武蔵小杉−菊名間の上下線と、新横浜線の全線で一時運転を見合わせたが、同１０時５０分ごろまでに運転を再開した。